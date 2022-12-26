Москва, 26 декабря, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Германия может стать базой для появления Четвертого рейха, к которому примкнут сателлиты ФРГ, 26 декабря написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Четвертый рейх

Речь идет об одном из пунктов из «футуристического прогноза»на 2023 год, который представлен Медведевым. Он считает, после своего формирования Четвертый рейх начнет вооруженный конфликт с Францией.

Кроме того, зампредседателя Совбеза допустил, что Британия может вновь стать частью ЕС. Вместе с тем, по мнению Медведева, Евросоюз может и вовсе развалиться, а Лондон — потерять контроль над Северной Ирландией, которая способна присоединиться к Республике Ирландия.

Помимо этого, заместитель председателя СБ РФ указал на высокую вероятность нового раздела польской территории, а также аннексию Польшей и Венгрией западных регионов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2021 года бывший вице-премьер Польши и глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил Германию в стремлении построить Четвертый Рейх.