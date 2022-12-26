Буффало, США, 26 декабря, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Сильнейшие снегопады в штате Нью-Йорк привели к человеческим жертвам, сообщает 26 декабря телеканал Fox News.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

Стихия обрушилась на западную часть штата. Особенно пострадал город Буффало. Мэр города Байрон Браун заявил, что полицией обнаружены 18 погибших. Часть людей погибло от того, что они замёрзли в застрявших в снежных заносах на городских улицах автомобилях.

Общее число жертв в штате насчитывает по разным данным от 25 до 27 человек. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул считает, что снежный шторм может нанести ещё ряд чувствительных ударов. В частности, глубина снежного покрова в ближайшие дни будет составлять от 13 до 26 см. Хокул признала, что ситуация в штате настолько тяжела, что она обратилась за помощью к федеральному правительству США.

Снег на территории штата продолжает идти, температура воздуха понижается, в ряде городов вводятся новые ограничение на автомобильное движение.

Напомним, что снегопады вызвали серьёзные перебои в работе энергетических систем, транспорта и коммунальных служб в ряде штатов США.