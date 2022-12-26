Штат Нью-Йорк, США, 26 декабря, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Снежная буря, разыгравшаяся в 12 штатах США, привела как минимум к 55 человеческим жертвам. Большая часть погибших проживала в приграничном с Канадой округе Эри (штат Нью-Йорк), передает телеканал NBC. По данным правоохранителей, здесь зафиксировано 25 смертей.

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Помимо этого, погибшие есть и в таких штатах, как Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас, где разыгралась непогода. В этих регионах были отмечены сильные порывы ветра и снегопады, температура воздуха снизилась до рекордных отметок.

Из-за ураганного ветра произошли аварийные отключения электроснабжения, оставив без света десятки тысяч жителей, в том числе около 15 тыс. в городе Буффало, где высота снежного покрова в результате осадков составила более метра.