Москва, 26 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин успешно прооперирован и идет на поправку, сообщил 26 декабря РИА Новости помощник Рогозина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Сообщается, что Дмитрию Рогозину, который был ранен в ходе украинского обстрела, удалили осколок в районе шейного отдела позвоночника в одной из больниц Московского региона. Помощник Рогозина заявил, что Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка.

Напомним, 22 декабря под обстрел со стороны ВСУ попала гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе возглавляющий ее Дмитрий Рогозин. Руководителя группы советников ранил осколок размером 8 на 6 мм.