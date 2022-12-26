Минск, 26 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Белоруссия открыла новую пограничную заставу «Гдень» модульного типа на границе с Украиной, сообщает 26 декабря пресс-служба белорусского госпогранкомитета.

gpk. gov. by Открытие новой погранзаставы «Гдень» на границе Белоруссии с Украиной.

На юго-востоке страны состоялось торжественное открытие новой погранзаставы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, а также местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы.

Сообщается, что модульная застава «Гдень» — это пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы. Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, оснащенных автономными источниками питания. Там установлена бытовая техника, мебель, имеется баня и душевые кабинки. Кроме того, на территории погранзаставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в столице Белоруссии заочно приговорил основателей оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы.

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