Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Лидеры России, Армении и Азербайджана смогут пообщаться друг с другом в кулуарах неформального саммита лидеров стран СНГ, проходящего в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Формально у нас трехсторонняя встреча не запланирована, но в кулуарах они будут иметь возможность пообщаться друг с другом», — сказал Песков.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что на саммите присутствуют президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита заявил о готовности стран Содружества Независимых Государств решать разногласия.