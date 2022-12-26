Москва, 26 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Радиатор на корабле «Союз МС-22» был повреждён частицей с внешней стороны. Об этом 26 декабря журналистам сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

nasa.gov Союз МС-22

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Он подчеркнул, что это было внешнее механическое повреждение.

«Причина на данный момент наиболее вероятная ― пробой радиатора, пробой частицей», ― отметил исполнительный директор.

При это Крикалёв указал, что природа этой частицы пока не очень понятна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Роскосмосе сообщили о повреждениях внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». Запланированные работы в открытом космосе были отменены. При этом в госкорпорации добавили, что ситуация на МКС штатная.

По данным Роскосмоса, температура на борту космической станции «Союза МС-22» находится в пределах +28–30 градусов. Такой температурный режим не угрожает жизнедеятельности космонавтов, они заняты плановой работой.

Как заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, предварительный осмотр показал, что отверстие в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» меньше миллиметра. По словам исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалёва, причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита.