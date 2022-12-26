Москва, 26 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. НАТО и Евросоюз отказались помогать разрядить обстановку в Косове. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, обнародованном 26 декабря на сайте МИД РФ.

European Parliament Жозеп Боррель

«Развёрнутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее», — заявила она.

Захарова отметила, что подобное поведение со стороны Запада было, когда в 2004 году начались антисербские погромы. Она также обвинила США и ЕС в «наглой раздаче указаний» Белграду.

По словам представителя МИД РФ, примером такого отношения стало заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он потребовал от живущих в Косове сербов убрать баррикады, которые они возвели, когда косовские «власти» задержали бывшего сербского сотрудника полиции.

«Столь откровенное подыгрывание Брюсселя аппетитам косоваров переходит все мыслимые пределы цинизма», — заявила Захарова.

По её мнению, подобное потакание Запада Приштине может спровоцировать масштабный конфликт в регионе.