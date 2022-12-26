Манила, 26 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Наводнения, вызванные проливными дождями в южных провинциях на Филиппинах, стали причиной гибели по меньшей мере восьми человек. Об этом 26 декабря сообщили местные власти, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

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Согласно последнему отчёту Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, помимо восьми погибших, 19 человек пропали без вести. Из восьми смертей шесть произошли в горной и прибрежной западной провинции Мисамис.

По данным министерства социального обеспечения, опубликованным в 26 декабря, почти 46 тыс. человек нашли убежище в эвакуационных центрах.

«Нам нужна еда. Наш дом и животных унесло наводнением, ― рассказала радиостанции DZRH Эстела Таларук, жительница Западного Мисамиса. ― Ничего не осталось, даже одежды».

Напомним, на Филиппинах, архипелаге из более чем 7600 островов, ежегодно происходит в среднем 20 тропических штормов. Страна также страдает от неблагоприятных погодных условий, таких как муссонные дожди, которые вызывают смертоносные оползни и наводнения и наносят ущерб посевам.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения коснулись пяти регионов Филиппин. Стихийное бедствие, ставшее результатом проливных дождей, коснулось более чем 100,6 тыс. жителей страны. Всего речь идёт о 31 наводнении, затронувших четыре региона республики.