Москва, 26 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Минздраве рекомендуют не переедать в новогоднюю ночь, чтобы избежать негативных последствий для организма на следующий день, сообщила журналистам 26 декабря главный специалист по терапии и общей врачебной практике ведомства, академик РАН Оксана Драпкина.

Pxhere.com Новогодний стол

Специалист призвала не переедать в новогоднюю ночь, чтобы она прошла весело, без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника — оливье, мандаринов, селедки под шубой обойтись сложно, заявила Оксана Драпкина, призывая, не терять чувство меры.

В Минздраве также рекомендуют использовать для новогодних салатов оливковое масло вместо майонеза, а также поставить на праздничной стол больше традиционных для этого времени года фруктов и овощей: яблок, апельсинов, мандаринов.

По словам Оксаны Драпкиной, праздники — это время, чтобы восстановиться и укрепить иммунитет, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя. Специалист также призвала граждан к активному отдыху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве труда напомнили, что в январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 число.