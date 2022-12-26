Вена, 26 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Все лыжники, которые числились пропавшими без вести после схода лавины в горах федеральной земли Форальберг в Австрии, были найдены живыми. Об этом 26 декабря сообщает Австрийское радио и телевидение.

Hans Сход лавины

По данным журналистов, пропавшими без вести считались десять лыжников. Часть из них сами выбрались с места происшествия, других нашли в ходе спасательных работ.

Сообщается, что один из лыжных туристов, прибывший из Германии, получил серьёзные повреждения. Его доставили в отделение интенсивной терапии. У всех остальных лыжников травмы оказались несерьёзными. Среди попавших в лавину, кроме граждан ФРГ, были жители Бельгии, Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Хорватии и США.

Напомним, лавина в Австрии сошла 25 декабря возле горы Тритткопф, популярной среди лыжных туристов. Власти организовали поиски с использованием вертолётов и поисковых собак.