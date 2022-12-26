Москва, 26 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Примеру Армении в предоставлении льгот и преференций для уехавших из России в том числе IT-специалистам могу последовать другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

(сс) rawpixel В аэропорту

«Я не исключаю, что примеру Армении могут последовать другие страны с учетом дефицита специалистов по конкретным направлениям на их внутреннем рынке», — заявил Нилов.

Так парламентарий отреагировал на заявление главы Минэкономики Армении Ваана Керобяна о том, что ведомство уже работает над смягчением последствий возможного повышения налогов для уехавших из России граждан. Министр также призвал так называемых релокантов оставаться в стране как можно дольше.

Глава профильного комитета подчеркнул, что к регулированию вопроса налогообложения так называемых «релокантов» следует подходить очень осторожно, чтобы, защищая национальные интересы, не получить обратный эффект.

«Хороший специалист на международном рынке труда востребован. А с учетом стоимости труда в России, а она ниже по сравнению с многими странами, найти работу в том числе дистанционную, многие смогут», — рассуждает парламентарий.

Он также напомнил, что не все уехавшие из России прятались от мобилизации, есть те, кто и раньше практиковал удаленную работу или уехал по семейным обстоятельствам.

«Вопрос надо рассматривать на площадке трехстороней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства», — убежден Нилов.

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Отменить льготные режимы для покинувших страну самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) предложили депутаты фракции «Единая Россия», сообщил замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. Речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют на территории России в течение шести месяцев.