Прага, 26 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Чехия пересмотрит ранее взятый курс развития отношений с Россией. Об этом 26 декабря в ходе выступления с рождественским обращением к согражданам заявил президент Чехии Милош Земан.

Милош Земан

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Он пояснил, что такие изменения продиктованы действиями Москвы на Украине и возникшей на этом фоне ситуацией в сфере безопасности.

Земан напомнил, что всегда был сторонником развития корректных экономических отношений с Россией, прежде всего, «из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья».

«Но возникают ситуации, когда экономические интересы должны уступить место интересам безопасности. Мировая безопасность и безопасность Чехии поставлена под угрозу агрессией (так на Западе воспринимают спецоперацию Вооружённых сил по денацификации на Украине. — Прим. ред.) против Украины», ― указал глава республики, слова которого приводит сайт idnes. cz.

Земан назвал действия России на Украине самым негативным событием уходящего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что вначале он составил ошибочное мнение о президенте России Владимире Путине. По его словам, он видел в российском лидере политика, пекущегося об интересах своей страны. Однако если Путин не осознаёт, что спецоперация была против интересов РФ, «тем хуже для него».