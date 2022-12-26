Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал лидеров стран СНГ усилить работу по улучшению условий для взаимной торговли и устранению имеющихся препятствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма», — заявил Токаев в ходе неформального саммита в Санкт-Петербурге.

Также Токаев отметил, что необходимо наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности.

Как передает ИА REGNUM, ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита стран СНГ назвал работу в сфере безопасности одной из важнейших задач сотрудничества.