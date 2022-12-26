Минск, 26 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Суд в столице Белоруссии заочно приговорил основателей оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы, сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Суд признал Герасименю и Опейкина виновными в призывах к санкциям и действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

Сообщается также, что оба признанных виновными в настоящее время находятся за границей.

По данным издания, принятое решение суда является первым после законодательного учреждения в Белоруссии института заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом.

Кроме того, Герасименю и Опейкина обвинили в распространении заведомо ложных сведений о ходе и результатах президентской кампании 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за преступления экстремистской направленности экс-сотрудник Следственного комитета (СК) Белоруссии Евгений Юшкевич приговорён судом к 11 годам лишения свободы.