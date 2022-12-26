Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе неформального саммита в Санкт-Петербурге назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«<…> И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — заявил Путин 26 декабря.

Также глава российского государства напомнил, что на одном из прошедших саммитов было принято решение провести в странах содружества год русского языка в 2023 году.

Как передает ИА REGNUM, ранее Владимир Путин дал оценку контактам стран СНГ по итогам 2022 календарного года.