Екатеринбург, 26 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева заведено дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Заседание по рассмотрению дела назначено на 27 декабря, говорится в материалах картотеки Ленинского районного горсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Пушкарев Игорь Евгеньевич, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»)», — говорится в материалах.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала открытое письмо владельца организации Евгения Пригожина к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Российский предприниматель просил проверить обоснованность назначения Пушкарева на должность директора музея.

Как утверждает Пригожин, будучи журналистом издания Znak.com Пушкарев якобы получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния», публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы и порочащую и недостоверную информацию, а также выступал против СВО. Игорь Пушкарев был доставлен сотрудниками полиции в отделение 22 декабря.