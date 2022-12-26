Москва, 26 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Головко» вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний. Об этом 26 декабря сообщило Минобороны России.

Минобороны России Фрегат «Адмирал Головко»

В сообщении министерства говорится, что новейший фрегат «Адмирал Головко» вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний. О программе второго этапа испытаний доложили главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

По данным Минобороны, на фрегате проверят работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи.

Сообщается также, что в течение двух недель фрегат находился на «Северной верфи», где проходил наладку систем после первого этапа испытаний, состоявшегося в конце ноября — начале декабря. За это время специалисты проверили маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем, а также работу главной энергетической установки и навигационного комплекса фрегата.

Фрегат «Адмирал Головко», названный в честь советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны, стал третьим кораблем проекта 22 350. Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» проходят службу в составе Северного флота.