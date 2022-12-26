Москва, 26 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Войсковая противовоздушная оборона ВС РФ отмечает 107-ю годовщину со дня основания. По словам начальника войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова, российские войска надежно защищены от ударов с воздуха. В ходе СВО на Украине используются новые приёмы и способы боевого применения как соединений, воинских частей и подразделений ПВО, так и используемого ими вооружения.

Mil.ru Соединения ПВО

«Применение нетиповых боевых и походных порядков позволяет не допустить поражения средств ПВО огнём артиллерии и миномётов. Значительное внимание уделяем маскировке и инженерному оборудованию стартовых позиций, подготовке подразделений для действий из засад. Программы боевой подготовки частей и подразделений противовоздушной обороны, как и других родов войск, непрерывно совершенствуются под влиянием различных факторов, будь то улучшение тактико-технических характеристик отечественного вооружения, изменение тактики действий противника, применение им новых средств воздушного нападения», — рассказал Леонов.

По его словам, в ходе специальной военной операции постоянно внедряется в процесс подготовки «бесценный опыт, направленный на повышение уровня выучки личного состава». В единственном вузе Министерства обороны Российской Федерации, который готовит офицерские кадры для ПВО, — Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского — с первых дней проведения СВО проводится обобщение опыта применения формирований войсковой ПВО, вооружения и военной техники. Все знания и опыт внедряются в процесс обучения слушателей и курсантов.

Как подчеркнул генерал Леонов, важным фактором совершенствования учебного процесса стало непосредственное участие преподавательского состава академии в СВО. Большинство выпускников академии 2022 года уже выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

По словам Леонова, в 2022 году органами военного управления совместно с предприятиями промышленности проведена большая работа по наращиванию темпов и количества поставляемого вооружения. Показатели выпуска опережают план на год. В рамках оснащения современным вооружением в следующем году будет продолжена опережающая поставка образцов вооружения, военной и специальной техники для войсковой ПВО, заверил генерал.