Берлин, 26 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Немецкий федеральный банк прогнозирует снижение темпов инфляции в Германии в 2023 году с 8,6% до 7,2%, но опрос, проведённый аналитической компанией YouGov, показал, что больше половины жителей страны не верит в это. Результаты исследования 26 декабря обнародовало агентство DPA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Согласно представленным данным, 35% респондентов заявили, что ожидают роста инфляции в ФРГ в течение следующих трёх лет, 24% сказали, что в этот период инфляция не снизится. Только 28% опрошенных надеются на снижение темпов инфляции в среднесрочной перспективе. 12% отказались отвечать на вопрос.

«Темпы инфляции уже сейчас угрожают закрепиться в умах людей — с соответствующими последствиями для их поведения», — сказал агентству генеральный директор банка Hannoversche Volksbank Юрген Вахе.

Сообщается, что в опросе участвовали 2057 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводили с 16 по 19 декабря.