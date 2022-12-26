Москва, 26 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Причиной ослабления курса рубля, которое произошло на минувшей неделе, стало снижение цен на нефть. Об этом 26 декабря рассказал заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Как указал в интервью РБК зампред Банка России, на росте цен не в последнюю очередь отражается ослабление национальной валюты, и инфляция прибавляет около половины процента на каждые 10% движения обменного курса на протяжении полугода или года.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — сказал он.

Также Заботкин уточнил, что дезинфляционный вклад произошедшего весной и летом текущего года укрепления рубля, по его мнению, на сегодняшний день уже фактически исчерпан.

В то же время, зампред ЦБ РФ отметил, что российский регулятор не собирается ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИС).