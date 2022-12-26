В Банке России назвали причину ослабления курса рубля в декабре
В Банке России рассказали о причинах ослабления курса рубля в декабре
Москва, 26 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Причиной ослабления курса рубля, которое произошло на минувшей неделе, стало снижение цен на нефть. Об этом 26 декабря рассказал заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин.
Как указал в интервью РБК зампред Банка России, на росте цен не в последнюю очередь отражается ослабление национальной валюты, и инфляция прибавляет около половины процента на каждые 10% движения обменного курса на протяжении полугода или года.
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — сказал он.
Также Заботкин уточнил, что дезинфляционный вклад произошедшего весной и летом текущего года укрепления рубля, по его мнению, на сегодняшний день уже фактически исчерпан.
В то же время, зампред ЦБ РФ отметил, что российский регулятор не собирается ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИС).