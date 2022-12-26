Москва, 26 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В России возросло количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом 26 декабря на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений», ― указал глава МВД.

При этом Колокольцев уточнил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в страну мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.

«80% всех уголовно наказуемых деяний ― это незаконный оборот наркотиков», ― указал глава правоохранительного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, в 2022 году в России на 10% увеличилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами. Годом ранее этот показатель составил 6%.

Так, преступность мигрантов высока в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях. Более чем на треть регистрируется рост совершённых иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений, из них убийств — на 16%, изнасилований — на 12%.