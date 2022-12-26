Лондон, 26 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Экономика Великобритании впадет в стагнацию из-за налоговых реформ, пишет 26 декабря газета The Daily Telegraph.

Фунт Стерлингов

По данным отчета консалтинговой компании «Центр экономических и бизнес-исследований», британская экономика продолжит стагнировать, в то время как развитие других стран ускорится. Причина такого поведения экономики Великобритании связано с более высокой процентной ставкой и высокими налогами, которые негативно сказываются на экономическом росте страны.

Журналисты издания отмечают, что ранее считалось, что Великобритания к 2050 году обгонит Германию и станет крупнейшей экономикой Европы, однако в настоящее время исследователи отказались от этого прогноза, несмотря на то, что в стране более благоприятные демографические условия для роста. В «Центре экономических и бизнес-исследований» говорится, что невыгодная торговая сделка с ЕС и Brexit вместе с повышением налогов нанесут серьезный ущерб росту экономики Великобритании.

Руководитель консалтинговой компании Дуглас Макуильямс также заявил, что для восстановления экономики потребуются снижение налогов, повышение производительности труда и борьба с сокращением численности рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант выразил намерение заявить о необходимости избежать снижения военных расходов в бюджете страны на 2024–2025 годы.