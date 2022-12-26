Сеул, 26 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Южной Корее из-за вторжения северокорейских беспилотных летательных аппаратов в аэропортах Инчхон и Гимпхо задержаны 30 гражданских авиарейсов, сообщил 26 декабря телеканал YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Министерство транспорта Южной Кореи информирует, что по указанию штаба противовоздушной обороны с 13:08 были временно приостановлены прибытие и вылеты авиарейсов. Это произошло после крушения легкого штурмовика в Южной Корее в провинции Канвондо.

«С 14:06 (08:06 мск) в обоих аэропортах все полеты были возобновлены, в общей сложности около 20 внутренних авиарейсов в Гимпхо и около десяти авиарейсов на международных линиях в Инчхоне были задержаны на несколько десятков минут», — сообщает телеканал.

Как сообщалось ранее, северокорейские беспилотники пересекли границу в направлении Южной Кореи. Пограничники открыли предупредительный огонь.