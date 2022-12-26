Москва, 26 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, как и в предыдущие годы, в Рождество посетит богослужение. Об этих планах главы государства сообщил 26 декабря в ходе пресс-конференции его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

Конкретное место, где Владимир Путин будет участвовать в рождественском богослужении, пресс-секретарь не назвал. Стоит отметить, что о том, в каком из храмов президент России будет встречать один из самых главных православных праздников, заранее не сообщалось.

Напомним, в 2022 году на Рождество Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа — домовую церковь, находящуюся на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В предыдущие годы Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, в одном из храмов Якутска и в других храмах на территории России.