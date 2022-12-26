Москва, 26 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Казахстан и Узбекистан готовы обсудить с Россией условия газового союза. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС 26 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Идея создания «тройственного газового союза» представляет интерес как для России, так и для наших партнеров — Казахстана и Узбекистана», — заявил замглавы МИД РФ.

Также Галузин отметил, что взаимодействие в этой сфере востребовано в связи с уже имеющимися энергетическими потребностями и задачами обеспечения социально-экономической стабильности.

«Что касается участия Республики Узбекистан в проекте, то президент Путин (Владимир Путин) в ходе пресс-конференции 9 декабря по завершении саммита ЕАЭС в Бишкеке отметил, что работа по созданию возможного энергетического альянса уже началась», — добавил политик.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС заявил, что объемы газа, отправленного в страны Евросоюза в 2022 году, составили 19,4 млрд кубометров.