Москва, 26 декабря, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Об этом Министерство труда и социальной защиты России напомнило 26 декабря в телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Новогодние каникулы

В ведомстве сообщили, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, с 1 по 8 января, так как 31 декабря выпадает на субботу.

«31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, так новогодние выходные увеличатся до девяти дней», — пояснили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Луганскую Народную Республику для детей бойцов спецоперации привезли новогодние подарки.

Читайте также: Детям участников спецоперации в ЛНР привезли новогодние подарки