Пекин, 26 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 считается самым мощным в мире, пишет китайский портал Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Журналисты из Китая назвали ЗРК С-500 новым «щитом» будущей воздушно-космической обороны России и считают его мощным ответом на космическую стратегию США. Отмечается, что после зенитно-ракетного комплекса С-400 Россия принялась разрабатывать новый ЗРК С-500. По данным китайского портала, запуск зенитно-ракетного комплекса отражает дальновидность решения российских военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем.

Кроме того, авторы портала отмечают, что С-500 может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и других космических летательных аппаратов.

В Китае подчеркнули, что ЗРК С-500 «Прометей» может перехватывать сверхзвуковые крылатые ракеты, баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты, а также аэродинамические цели, летящие со скоростью, превышающей 5 Махов. Сообщается, что С-500 должен стать основой системы воздушно-космической обороны и возглавить новое поколение зенитно-ракетных комплексов.

Так, журналисты из Китая стали писать о новом витке глобального воздушно-космического соперничества США и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что новейшую систему противовоздушной обороны ЗРС С-500 («Прометей») запустили в серийное производство.