Манила, 26 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Шесть жителей Филиппин погибли, трое получили травмы и 19 пропали без вести в результате наводнений, сообщает 26 декабря Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп (фрагмент).1864

Отмечается, что наводнения коснулись пяти регионов Филиппин. Стихийное бедствие, ставшее результатом проливных дождей, коснулось более чем 100,6 тыс. жителей страны.

На данный момент известно, что в эвакуационные центры перевезли из зоны стихийного бедствия 44,6 тыс. человек. Добавим, что всего говорится о 31 наводнении, коснувшемся четырёх регионов республики.