Пекин, 26 декабря, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Из более 2,2 тыс. китайцев 58,4% считают, что КНР необходимо акцентировать внимание на сотрудничестве в России как на главном направлении политики страны. Результаты соответствующего опроса опубликовала газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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В исследовании принимали участие жители Китая в возрасте от 18 до 69 лет. Второе место как партнёру во внешней политике КНР они отдали Европе (45,9%). Юго-Восточная Азия третья в этом списке с 39,7% поддержки.

США только на четвёртом месте в перечне стран, с которыми КНР важно выстраивать отношения, по мнению жителей Китая. При этом доля воспринимающих Соединённые Штаты Америки в качестве партнёра КНР снизилась за год на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, США для расширения своего влияния на Ближнем Востоке необходимо поучиться у России и Китая взаимодействию и сотрудничеству с другими странами, написал ранее обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.