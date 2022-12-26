Мелитополь, 26 декабря, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Сотрудников управления верховного комиссара ООН по защите прав человека просят прислать делегацию в Запорожскую область, чтобы они своими глазами оценили ситуацию возле Запорожской АЭС. С соответствующим обращением выступил член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, сообщил ТАСС.

Пресс-служба ОП РФ Александр Малькевич

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«Пришлите тогда вы свою делегацию сюда. Пусть проживут в Энергодаре неделю, две, три и увидят своими глазами, как здесь живут люди, откуда стреляют, чем стреляют, посмотрят на обломки снарядов 155-миллиметровых, посмотрят на обломки HIMARS», — призвал он.

Малькевич анонсировал намерение общественников обратиться с этим предложением в управление верховного комиссара ООН по защите прав человека, раз они не верят словам специалистов-ядерщиков, физиков, правозащитников и общественных деятелей, которые живут в Энергодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, защитные ограждения, которые возводились на Запорожской атомной электростанции все последние месяцы, показали свою эффективность. Они успешно помогают избежать повреждений объекта при обстрелах со стороны киевских боевиков, рассказал 17 декабря советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.