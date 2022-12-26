Москва, 26 декабря, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Общественный совет при Министерстве строительства РФ предложил повышать тарифы на ЖКХ с учётом платёжеспособности населения.

O-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

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«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учётом платёжеспособного спроса населения», — пояснила «Известиям» руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

На данный момент индексация тарифов на услуги соотносится с уровнем инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 12,7%. Темп прироста потребительских цен в ноябре составил 12%. На рост инфляции повлияла индексация тарифов на услуги ЖКХ.