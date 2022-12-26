Минск, 26 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Российские военные, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки на полигонах вооруженных сил Белоруссии. Нормативы отрабатывают солдаты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа, сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

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«Надежный помощник военных химиков — машина химической разведки РХМ. Это своего рода лаборатория на колёсах. Задача РХМ — точно понять, какое именно оружие массового поражения применил противник», — пояснили специалисты.

Машина оснащена самым современным оборудованием как снаружи, так и внутри. С его помощью можно просканировать очаг условного заражения, взять пробы воздуха, сделать заборы материалов.

Отмечается, что при движении по заражённым участкам местности автомобиль может с помощью спецсредств обозначать границы участков и безопасных проходов.

Кроме того, в машине есть свой метеорологический комплекс, который даёт максимально корректные метеоданные, на основе которых можно определить риски распространения отравляющих веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало видео, на котором военные, управляющие системами противовоздушной обороны, готовятся к ликвидации летящей на российскую территорию ракеты HIMARS. На кадрах бойцы сверяют координаты и рассчитывают время для более точного попадания, а затем сбивают снаряд далеко от его цели.