Военные РФ осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту
Минобороны: военные РФ осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту
Минск, 26 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Российские военные, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки на полигонах вооруженных сил Белоруссии. Нормативы отрабатывают солдаты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа, сообщило Минобороны РФ.
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«Надежный помощник военных химиков — машина химической разведки РХМ. Это своего рода лаборатория на колёсах. Задача РХМ — точно понять, какое именно оружие массового поражения применил противник», — пояснили специалисты.
Машина оснащена самым современным оборудованием как снаружи, так и внутри. С его помощью можно просканировать очаг условного заражения, взять пробы воздуха, сделать заборы материалов.
Отмечается, что при движении по заражённым участкам местности автомобиль может с помощью спецсредств обозначать границы участков и безопасных проходов.
Кроме того, в машине есть свой метеорологический комплекс, который даёт максимально корректные метеоданные, на основе которых можно определить риски распространения отравляющих веществ.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало видео, на котором военные, управляющие системами противовоздушной обороны, готовятся к ликвидации летящей на российскую территорию ракеты HIMARS. На кадрах бойцы сверяют координаты и рассчитывают время для более точного попадания, а затем сбивают снаряд далеко от его цели.