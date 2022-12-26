Мелитополь, 26 декабря, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео, на котором военные, управляющие системами противовоздушной обороны, готовятся к ликвидации летящей на российскую территорию ракеты HIMARS. На кадрах бойцы сверяют координаты и рассчитывают время для более точного попадания, а затем сбивают снаряд далеко от его цели.

Mil.ru Соединения ПВО

Читайте также: В ДНР за время спецоперации уничтожили более 160 воздушных судов ВСУ

«Сегодня нами была обнаружена ракета установки HIMARS. Она была уничтожена на расстоянии 30 километров. Раза три в неделю точно именно с такими ракетами мы имеем дело», — рассказал российский военнослужащий.

Ракета была сбита на запорожском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны, установленные в Донецкой Народной Республике, за время проведения спецоперации сбили более 160 самолётов и вертолётов, отправленных ВСУ.