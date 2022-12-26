В ДНР за время спецоперации уничтожили более 160 воздушных судов ВСУ
Свыше 160 самолётов и вертолётов киевских боевиков сбили ПВО в Донецкой Республике
Донецк, 26 декабря, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны, установленные в Донецкой Народной Республике, за время проведения спецоперации сбили более 160 самолётов и вертолётов, отправленных ВСУ. Такие данные предоставил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».
Читайте также: Пушилин попросил Путина усилить противовоздушную оборону ДНР
Эффективность работы средств противовоздушной обороны пугает лётчиков киевского режима и они вынуждены отказываться от полётов над Донбассом. Помимо воздушных судов в ДНР также были уничтожены 3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, более 1,7 тысяч снарядов, в числе которых были боеприпасы реактивных систем залпового огня HIMARS и ракеты HARM.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об участившихся обстрелах региона со стороны ВСУ и обратился за помощью с целью усиления противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.