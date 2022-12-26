Донецк, 26 декабря, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны, установленные в Донецкой Народной Республике, за время проведения спецоперации сбили более 160 самолётов и вертолётов, отправленных ВСУ. Такие данные предоставил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

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«По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60% от общего числа их потерь», ― добавил он.

Эффективность работы средств противовоздушной обороны пугает лётчиков киевского режима и они вынуждены отказываться от полётов над Донбассом. Помимо воздушных судов в ДНР также были уничтожены 3 тысячи беспилотных летательных аппаратов, более 1,7 тысяч снарядов, в числе которых были боеприпасы реактивных систем залпового огня HIMARS и ракеты HARM.

«Высокий моральный дух, профессионализм и мастерство наших воинов войсковой ПВО позволяют утверждать, что ключи от неба находятся в надежных руках», ― сделал вывод Александр Леонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об участившихся обстрелах региона со стороны ВСУ и обратился за помощью с целью усиления противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.