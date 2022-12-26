* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 26 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Пентагон увеличил количество рейдов и операций против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом написала в своём телеграм-канале газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Отмечается, что в декабре проведено порядка десятка рискованных вертолётных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков.

Правда, военные США конкретики не раскрывают, пишет издание.

В Сирии находятся около тысячи американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция обсуждает с Россией открытие воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции.