США увеличили количество операций против боевиков ИГ* в Сирии
Вашингтон, 26 декабря, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Пентагон увеличил количество рейдов и операций против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом написала в своём телеграм-канале газета Wall Street Journal.
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Отмечается, что в декабре проведено порядка десятка рискованных вертолётных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков.
Правда, военные США конкретики не раскрывают, пишет издание.
В Сирии находятся около тысячи американских военных.
Как сообщало ИА REGNUM, Турция обсуждает с Россией открытие воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции.