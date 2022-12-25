Вашингтон, 26 декабря, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Скорее мрачной, чем бодрой назвали речь президента Украины Владимира Зеленского, поздравлявшего свой народ с Рождеством, в журнале Newsweek. В словах украинского лидера чувствовалось некоторое отчаяние, отметил обозреватель издания Скотт Макдональд.

Зеленский

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«Его выступление в канун Рождества было скорее мрачным, чем оптимистичным. Он сказал, что еда не такая теплая, и что в этом году за столом может быть одно-два свободных места», — говорится в статье.

В журнале также обратили внимание на то, что украинский лидер говорил, что конфликт длительностью в десять месяцев привёл к потере «любви, надежды и даже себя». Россия в его речи была названа «злом и тьмой». В предпраздничном поздравлении также прозвучала клятва, что Украина воспользуется «мудростью Божией», чтобы победить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не придётся по душе новость о том, что значительная часть французов приветствует мирные переговоры Украины с Россией.