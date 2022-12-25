Луганск, 26 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. В Луганскую Народную Республику для детей бойцов спецоперации привезли новогодние подарки.

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Председатель правления Фонда образовательных проектов «Росток» Константин Васильцов вместе с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Константином Ярошенко 25 декабря вручили детям подарки.

Организаторы устроили праздник — дети получили сладости, школьные принадлежности. В ходе игр разыграли различные гаджеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР поступает большое количество подарков из разных регионов страны, рассказал 25 декабря в эфире «Соловьёв live» бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.