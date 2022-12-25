Париж, 26 декабря, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не придётся по душе новость о том, что значительная часть французов приветствует мирные переговоры Украины с Россией. Об этом Филиппо написал в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015-2018. Украина Владимир Зеленский в роли президента Голобородько

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«Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — написал политик по результатам соцопроса и добавил, что «Зеленский новость не оценит».

Отмечается, что опрос среди жителей страны провёл институт общественного мнения IFOP.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Зеленского в Вашингтон может быть предвестником третьей мировой войны. Такое мнение в социальной сети Twitter выразил Флориан Филиппо, который регулярно критикует власти Украины и помощь Запада киевскому режиму.