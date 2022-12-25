Бахмут, ДНР, 25 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Минобороны РФ сообщило о ликвидации 25 декабря на донецком направлении в ходе наступления более 80 украинских боевиков и наёмников, двух танков, пяти боевых бронированных машин и четырех автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

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«В районе Артемовска Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По сообщениям соцсетей, в числе ликвидированных наёмников был и австралиец Сейдж О’Доннелл.

«Австралийский наемник Сейдж О’Доннелл прибыл на Украину убивать русских и был ликвидирован русской армией в зоне СВО», — написал в соцсетях военкор Юрий Котенок.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ пытаются всеми силами эвакуировать тела западных наёмников с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.