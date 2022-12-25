Вашингтон, 25 декабря, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Снежная буря унесла по разным данным от 26 до 28 жизней в Соединённых Штатах Америки. NBC News сообщило о 28 погибших, CNN — о 26.

Снегопад

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Шторм, сопровождавшийся похолоданием и снегопадами, случился в Теннесси, Висконсине, Кентукки, Миссури, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо, Канзасе, Оклахоме, Колорадо и Небраске.

Четыре человека погибли в ДТП на заснеженной дороге в Огайо, ещё трое — в Буффало (штат Нью-Йорк). Пострадавших в аварии не успели спасти из-за снежных заносов на дорогах. Высота сугробов в Буффало составила более метра.

«В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты», — предупредила американцев Национальная служба безопасности.

Кроме того, сотни тысяч жителей США продолжают оставаться без электроснабжения из-за непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ информировали о не менее 23 погибших. За сутки число жертв снежной бури выросло на 13.