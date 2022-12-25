Анкара, 25 декабря, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта российских удобрений, заявил 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

На встрече с турецкой молодежью в Эрзуруме он сказал, что согласен с инициативой президента России Владимира Путина сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки, используя зерновой коридор в Чёрном море.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора, научного руководителя факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России Александра Ильинского, все 27 стран — членов Европейского союза зависят от экспорта Россией удобрений на 30%.

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