Вашингтон, 25 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в своём рождественском поздравлении согражданам назвал своего преемника Джозефа Байдена умственно отсталым.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп также пожелал счастливого Рождества «всем, включая радикальных марксистов, которые пытаются уничтожить страну» (Демократическую партию — прим.).

«Комплимент» был сделан и министерству юстиции, которое Трамп по мотивам расследований, касающихся его деятельности, назвал «министерством несправедливости».

Ранее спецкомитет палаты представителей США по итогам «расследования штурма Капитолия» рекомендовал Минюсту привлечь Трампа к ответственности в рамках четырёх уголовных дел.

Трамп, в свою очередь, ранее обвинял руководителей министерства в коррупции.