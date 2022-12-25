Анкара, 25 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья в результате несчастного случая, передают 25 декабря местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Забравшись на скалу, мужчина попытался сделать селфи и потерял равновесие.

Прохожие попытались оказать ему первую помощь, позже на место происшествия приехали врачи, но спасти жизнь не удалось.

Отмечается, что погибший не был туристом, а проживал в Турции постоянно.