Гражданин России погиб в Анталье после падения со скалы
Анкара, 25 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья в результате несчастного случая, передают 25 декабря местные СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
Забравшись на скалу, мужчина попытался сделать селфи и потерял равновесие.
Прохожие попытались оказать ему первую помощь, позже на место происшествия приехали врачи, но спасти жизнь не удалось.
Отмечается, что погибший не был туристом, а проживал в Турции постоянно.