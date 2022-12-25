Луганск, 25 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Луганскую Народную Республику накануне Нового года поступает большое количество подарков из разных регионов страны, рассказал 25 декабря в эфире «Соловьёв live» бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

Социальные учреждения республики получают много подарков со сладостями для детей, также поступает и гуманитарная помощь, отметил он.

Регионы, которые ранее взяли шефство над городами и посёлками ЛНР, активно выполняют свои обязанности, сказал Мирошник.

Существует проблема доставки подарков в те части республики, где продолжаются обстрелы, грузы возят «партизанскими тропами», добавил бывший посол.