Сан-Паулу, Бразилия, 25 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Семья легендарного бразильского футболиста Пеле, чьё состояние ухудшилось, собирается вместе. Сын Пеле Эдиньо присоединился к своим сёстрам в больничной палате, следует из его публикаций в социальных сетях.

(сс) Ricardo Alfieri Пеле.

Большую часть недели с Пеле провели в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу его дочери Кели Насименто и Флавия Арантес Насименто. Эдиньо прибыл к отцу 24 декабря из Лондрины.

«Мы все ещё здесь, сражаемся и верим. Ещё одна ночь вместе», — написала Кели Насименто под фотографией в социальной сети.

На снимке дочь обнимает Пеле, лежащего на больничной койке. Её сестра спит рядом на диване. Эдиньо опубликовал фотографию, на которой он держит отца за руку.

«Папа, моя сила в тебе», — написал Эдиньо.

Врачи констатировали у 82-летнего Пеле почечную и сердечную дисфункции. Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый бразилец находится в больнице с 29 ноября в связи с осложнениями, вызванными онкологическим заболеванием.