Вашингтон, 25 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Через несколько лет основной мировой валютой может стать юань. Об этом пишет автор американского журнала The National Interest Роберт Г. Рабил.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Профессор политологии Атлантического университета Флориды отмечает, что всё больше стран, которым не нравится диктатура Соединенных Штатов, склоняются к отходу от доллара.

По его словам, конфликт на Украине и его последствия в сочетании с тем, что мощь США тает на глазах после поражений в Ираке и Афганистане, только усилили решимость ряда стран поддержать многополярный мир.

Американец подчеркнул, что многие страны пересматривают использование доллара, который является «подбрюшьем США», в качестве основной торговой валюты. В качестве примера Роберт Рабил привел председателя КНР Си Цзиньпина, призвавшего лидеров арабских стран вести расчеты за нефть и газ в юанях.

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«Вполне вероятно, что юань станет альтернативой доллару в «многополярном» мире уже через несколько лет. Это нанесет серьезный удар по американской экономике и положению в мире, от которого Вашингтон, возможно, не сможет оправиться», — пишет американец.

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