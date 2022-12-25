Москва, 25 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Целью России является объединение русского народа, заявил президент России Владимир Путин 25 декабря в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Западные страны руководствуются принципом «разделяй и властвуй» и стремятся «растащить» нашу страну, а цель России в обратном, отметил президент.

Все конфликты Россия старается решить мирным путём, но в данном случае это было невозможно, потому что оппоненты не хотели мира, подчеркнул Путин.

Россия защищает сейчас интересы государства и интересы своих граждан, никак иначе она поступить и не могла, отметил глава государства.