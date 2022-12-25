Пекин, 25 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Военнослужащие Китая провели патрулирование и учения со стрельбами рядом с островом Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли со стрельбами и нанесением совместных ударов.

Напомним, 21 декабря Россия и Китай провели совместные учения флота под названием «Морское взаимодействие — 2022», в рамках которых состоялись ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, стрельбы артиллерией по морским целям и отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

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