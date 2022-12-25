Берлин, 25 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Большинство опрошенных жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Киева в виде танков немецкого производства, следует из результатов проведенного по заказу DPA опроса аналитической компании YouGov.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Так, 45% опрошенных высказались против поставки киевскому режиму немецких танков Leopard 2, 33% выступили «за» поставки, 22% воздержались от ответа.

Опрос был проведен с 16 по 21 декабря, в нем приняли участие 2075 граждан ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев не получит от Германии немецкие танки, поскольку Берлин хочет избежать прямой конфронтации НАТО и России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 17 декабря.

По его словам, такая позиция является одним из трех правил, которых придерживается германское правительство. Еще одним таким принципом Берлина является то, что Германия не собирается действовать в одиночку в вопросе поставок танков для ВСУ.